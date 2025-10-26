FC Inter 1908
Tuttosport elogia Chivu: “Ha risposto da gigante a Conte che lo ha…”

Tuttosport ha voluto sottolineare la risposta, di classe, di Chivu alle polemiche innescate da Conte nel post partita
Matteo Pifferi Redattore 

Il rigore di Di Lorenzo ha rotto l'equilibrio e indirizzato la partita sui binari della squadra di Conte. Nel post partita l'argomento è stato ovviamente affrontato anche dai diretti protagonisti, con Marotta che ha alzato la voce rispondendo anche a Conte.

"Il veleno, già ampiamente sparso durante la partita, è continuato a schizzare pure nel post. E Cristian Chivu si è trovato tirato in mezzo dalle invettive di Antonio Conte che, nell’attaccare Marotta, ha sottolineato che il presidente dell’Inter, parlando degli episodi accaduti in campo, sminuisca il ruolo dell’allenatore, sottolineando come - al contrario - lui si sia sempre difeso da solo. Frasi che hanno aperto la contraerea nerazzurra. L’Inter ha infatti ricordato quanto lo stesso Conte, al tempi dell’Inter, a Dortmund, dopo aver perso 3-2 col Borussia, invitò i dirigenti a presentarsi davanti ai microfoni", segnala Tuttosport che poi elogia Chivu:

"Chivu - tirato per la giacca - ha risposto da gigante. La strada più facile per lui sarebbe stata quella di appigliarsi a quel rigore che ha consegnato il vantaggio al Napoli, invece non l’ha fatto: «La società ha il diritto di fare ciò che pensa sia giusto. Io per mantenere la coerenza non verrò mai a lamentarmi, ho un approccio diverso di vedere il calcio rispetto ad altri e lo manterrò fino alla fine. Non mi interessa far vedere quanto sono bravo, sono quello che sono e devo trasmettere valori ai miei giocatori.

Sto cercando anche di cambiare un po’ le cose, anche se lotto da solo: finché sarò qui lotterò anche per cambiare la percezione di come si vede il calcio in Italia. Siamo sempre abituati a lamentarci e piangere, bisogna evolversi. Finché sarò qui, farò questo e non mi interessa ciò che pensano gli altri di me»", la risposta del tecnico ex Parma.

 

