Tuttosport elogia Chivu: “Ha risposto da gigante a Conte che lo ha…”

Tuttosport ha voluto sottolineare la risposta, di classe, di Chivu alle polemiche innescate da Conte nel post partita

Matteo Pifferi Redattore 26 ottobre - 13:00

Il rigore di Di Lorenzo ha rotto l'equilibrio e indirizzato la partita sui binari della squadra di Conte. Nel post partita l'argomento è stato ovviamente affrontato anche dai diretti protagonisti, con Marotta che ha alzato la voce rispondendo anche a Conte.

"Il veleno, già ampiamente sparso durante la partita, è continuato a schizzare pure nel post. E Cristian Chivu si è trovato tirato in mezzo dalle invettive di Antonio Conte che, nell’attaccare Marotta, ha sottolineato che il presidente dell’Inter, parlando degli episodi accaduti in campo, sminuisca il ruolo dell’allenatore, sottolineando come - al contrario - lui si sia sempre difeso da solo. Frasi che hanno aperto la contraerea nerazzurra. L’Inter ha infatti ricordato quanto lo stesso Conte, al tempi dell’Inter, a Dortmund, dopo aver perso 3-2 col Borussia, invitò i dirigenti a presentarsi davanti ai microfoni", segnala Tuttosport che poi elogia Chivu:

"Chivu - tirato per la giacca - ha risposto da gigante. La strada più facile per lui sarebbe stata quella di appigliarsi a quel rigore che ha consegnato il vantaggio al Napoli, invece non l’ha fatto: «La società ha il diritto di fare ciò che pensa sia giusto. Io per mantenere la coerenza non verrò mai a lamentarmi, ho un approccio diverso di vedere il calcio rispetto ad altri e lo manterrò fino alla fine. Non mi interessa far vedere quanto sono bravo, sono quello che sono e devo trasmettere valori ai miei giocatori.

Sto cercando anche di cambiare un po’ le cose, anche se lotto da solo: finché sarò qui lotterò anche per cambiare la percezione di come si vede il calcio in Italia. Siamo sempre abituati a lamentarci e piangere, bisogna evolversi. Finché sarò qui, farò questo e non mi interessa ciò che pensano gli altri di me»", la risposta del tecnico ex Parma.