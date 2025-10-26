L'Inter tornerà subito al lavoro anche perché mercoledì ci sarà la sfida di San Siro contro la Fiorentina: da valutare Mkhitaryan

Matteo Pifferi Redattore 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 09:46)

Dopo sette vittorie di fila, l'Inter è incappata nel terzo KO in campionato. 3-1 contro il Napoli, anche se ci sono e ci saranno ancora tante polemiche per il rigore concesso alla squadra di Conte che ha rotto l'equilibrio.

Chivu, da gran signore, non si è lamentato e ha preferito guardare avanti. "Abbiamo buttato energie al vento per niente. Cosa sia successo tra loro non mi interessa. Non possiamo buttare al vento energie per litigare con gli avversari. Dobbiamo pensare al gioco e ai nostri obiettivi», il messaggio del tecnico al suo capitano e al resto dello spogliatoio", ricorda il Corriere dello Sport riprendendo la conferenza post partita del tecnico interista.

L'Inter tornerà subito al lavoro anche perché mercoledì ci sarà la sfida di San Siro contro la Fiorentina. "Saranno da verificare intanto le condizioni di Mkhitaryan, sostituito al 32' del primo tempo per un problema ai flessori della coscia sinistra. Gli esami strumentali aiuteranno a capire l’entità dell’infortunio dell’armeno.

La buona notizia a stretto giro potrebbe essere il recupero di Marcus Thuram: il francese corre verso il rientro in gruppo che dovrebbe avvenire già nel corso della settimana".