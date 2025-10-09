Diouf e Luis Henrique, Chivu al lavoro per inserirli. “Resta però la sensazione che…”

Dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus, l'Inter ha ritrovato la retta via centrando cinque vittorie di fila, l'ultima delle quali contro la Cremonese prima della sosta. Sosta che permetterà comunque a Chivu di avere più tempo per cercare di inserire nelle rotazioni giocatori che fin qui hanno trovato poco spazio o non convinto del tutto.

Nell’ambiente c’è chi si chiede se non si potesse impiegare diversamente quel budget, tutt’altro che trascurabile considerando il margine nelle mani della dirigenza. Sono giudizi che derivano da un avvio di stagione in cui l’impatto non è stato di certo clamoroso per entrambi. C’è ancora tempo però per far ricredere gli scettici: la full immersion prima delle tre trasferte con Roma, St. Gilloise e Napoli deve servire proprio in quest’ottica", si legge sul Corriere dello Sport.

Luis Henrique ha avuto più tempo - l'ex Marsiglia è arrivato addirittura due giorni prima dell'ufficialità di Chivu - ma deve dare più garanzie in fase di copertura, un lavoro imprescindibile per un esterno a cinque. Diouf, invece, è arrivato a pochi giorni dal gong del mercato e Chivu sta lavorando con lui per renderlo mezzala. "Resta la sensazione che per loro sarebbe stato meno traumatico inserirsi nel 3-4-2-1 che a un certo punto si credeva fosse la meta da inseguire. Saggio però da parte dell’allenatore decidere di non toccare nulla dopo le risposte arrivate soprattutto da alcuni senatori", chiosa il CorSport.