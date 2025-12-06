"L’Inter cambia e torna a fare il ritiro. Dopo la rifinitura pomeridiana di ieri, Cristian Chivu ha infatti trattenuto i suoi ragazzi ad Appiano Gentile in vista della partita contro Fabregas e Nico Paz. Una scelta che dipende all’orario della sfida , visto che si gioca nel tardo pomeriggio; una soluzione comoda, in modo tale da gestire al meglio una giornata più “corta” di circa due ore e mezza – rispetto a quelle in cui l’impegno è serale – visto appunto il fischio d’inizio a San Siro alle 18", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Questo è il primo ritiro dell’era Chivu all’Inter. La vigilia ad Appiano non c’era stata nemmeno prima dell’ultima partita di campionato giocata in casa, ovvero il derby perso 1-0. Dopo la sconfitta col Milan, però, qualcuno aveva dubitato della bontà della scelta del tecnico nerazzurro. Il cui pensiero è molto chiaro: quando si gioca alle 20.45 e la squadra ha tempo e modo di ritrovarsi dal mattino al centro sportivo e di trascorrere comunque insieme tutta la giornata fino all’impegno serale, del ritiro si può fare a meno. In altre occasioni comunque l’allenatore dell’Inter aveva fatto intendere di non voler chiudere le porte alla possibilità di trovare più concentrazione ad Appiano nel corso di una stagione con tanti impegni e spesso ravvicinati. Ed ecco dunque che l’avvicinamento al Como (attualmente a -3) sarà vissuto così, tutti insieme, per preparare al meglio la seconda partita a San Siro su tre in 7 giorni, tra l’ormai archiviata Coppa Italia con il Venezia (5-1 mercoledì scorso) e la fondamentale sesta giornata di Champions League contro il Liverpool di martedì prossimo", sottolinea il quotidiano.