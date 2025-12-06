L'Inter affronterà questa sera alle ore 18 il Como in una sfida d'alta classifica. Per la gara di oggi, contro la squadra di Fabregas, Chivu cambia le abitudini della squadra.
Inter, Chivu cambia: col Como squadra in ritiro. Prima volta, tutti ad Appiano: motivo semplice
"L’Inter cambia e torna a fare il ritiro. Dopo la rifinitura pomeridiana di ieri, Cristian Chivu ha infatti trattenuto i suoi ragazzi ad Appiano Gentile in vista della partita contro Fabregas e Nico Paz. Una scelta che dipende all’orario della sfida, visto che si gioca nel tardo pomeriggio; una soluzione comoda, in modo tale da gestire al meglio una giornata più “corta” di circa due ore e mezza – rispetto a quelle in cui l’impegno è serale – visto appunto il fischio d’inizio a San Siro alle 18", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Questo è il primo ritiro dell’era Chivu all’Inter. La vigilia ad Appiano non c’era stata nemmeno prima dell’ultima partita di campionato giocata in casa, ovvero il derby perso 1-0. Dopo la sconfitta col Milan, però, qualcuno aveva dubitato della bontà della scelta del tecnico nerazzurro. Il cui pensiero è molto chiaro: quando si gioca alle 20.45 e la squadra ha tempo e modo di ritrovarsi dal mattino al centro sportivo e di trascorrere comunque insieme tutta la giornata fino all’impegno serale, del ritiro si può fare a meno. In altre occasioni comunque l’allenatore dell’Inter aveva fatto intendere di non voler chiudere le porte alla possibilità di trovare più concentrazione ad Appiano nel corso di una stagione con tanti impegni e spesso ravvicinati. Ed ecco dunque che l’avvicinamento al Como (attualmente a -3) sarà vissuto così, tutti insieme, per preparare al meglio la seconda partita a San Siro su tre in 7 giorni, tra l’ormai archiviata Coppa Italia con il Venezia (5-1 mercoledì scorso) e la fondamentale sesta giornata di Champions League contro il Liverpool di martedì prossimo", sottolinea il quotidiano.
