"Nemmeno la locanda più gradita, la Champions, offre stavolta ristoro all’Inter. Questa è una sconfitta balorda , se possibile ancora peggiore di quella del derby, perché matura al minuto 93 da un calcio d’angolo, situazione tendenzialmente innocua per le difese organizzate. Invece Gimenez, prorompente, è salito come un angelo vendicatore in area di rigore spegnendo il compiacimento di Cristian Chivu , che fino a ieri aveva vinto tutte le partite europee e con un pareggio avrebbe avvicinato la quota necessaria alla qualificazione diretta. È evidentemente un momento in cui i risultati generano rabbia e frustrazione", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"La componente fato, diciamo così, ha un peso nella vita, vedi il gol di Alvarez molto contestato. Ma forse c’è anche altro da analizzare. In quattro giorni, tra Milan e Atletico, l’Inter ha esaurito i crediti con le classifiche avendo consegnato alla concorrenza il primato, sia in Serie A sia in Champions League. Niente è compromesso, ovvio, con tanti mesi di stagione da vivere. Eppure preoccupa la precarietà di una squadra che produce tante occasioni da gol, sembra sul punto di strabordare e poi improvvisamente, reiteratamente, scopre il fianco agli avversari facendosi strappare dalle mani il sacco con il raccolto. O il bicchiere pieno, come direbbe Chivu, che subito dopo il 2-1 ha voltato le spalle al campo e si è seduto in panchina", aggiunge Gazzetta.