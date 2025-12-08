Dumfries anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato e dunque difficilmente sarà della gara

Matteo Pifferi Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 08:46)

Dopo la netta vittoria contro il Como, per l'Inter è già tempo di vigilia perché domani, a San Siro, arriva il Liverpool di Slot. "Battere i Reds significherebbe, quasi sicuramente, staccare il biglietto per gli ottavi di finale, evitando così i playoff di febbraio, ovvero quanto fatto da Inzaghi nella scorsa annata.

Ma vincere contro il Liverpool significherebbe fare meglio di Inzaghi anche nella classifica di Champions, perché l’Inter nell'edizione ’24-25 dopo sei giornate aveva 13 punti, mentre oggi Chivu ne ha collezionati 12 dopo cinque gare", commenta l'edizione odierna di Tuttosport che poi riporta aggiornamenti di formazione anche su Dumfries:

"Per farlo il tecnico rumeno potrà contare sulla squadra migliore ad eccezione di Dumfries: l'olandese anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato e dunque difficilmente sarà della gara (l'obiettivo sarà averlo al top per la Supercoppa italiana a Riad). Carlos Augusto è favorito rispetto a Luis Henrique, mentre Mkhitaryan potrebbe tornare dal primo minuto. In difesa ballottaggio Acerbi-Bisseck".