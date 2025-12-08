FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter-Liverpool, Chivu ancora senza Dumfries? Ecco chi è il favorito sulla destra

news

Inter-Liverpool, Chivu ancora senza Dumfries? Ecco chi è il favorito sulla destra

Inter-Liverpool, Chivu ancora senza Dumfries? Ecco chi è il favorito sulla destra - immagine 1
Dumfries anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato e dunque difficilmente sarà della gara
Matteo Pifferi Redattore 

Dopo la netta vittoria contro il Como, per l'Inter è già tempo di vigilia perché domani, a San Siro, arriva il Liverpool di Slot. "Battere i Reds significherebbe, quasi sicuramente, staccare il biglietto per gli ottavi di finale, evitando così i playoff di febbraio, ovvero quanto fatto da Inzaghi nella scorsa annata.

Inter-Liverpool, Chivu ancora senza Dumfries? Ecco chi è il favorito sulla destra- immagine 2
Getty Images

Ma vincere contro il Liverpool significherebbe fare meglio di Inzaghi anche nella classifica di Champions, perché l’Inter nell'edizione ’24-25 dopo sei giornate aveva 13 punti, mentre oggi Chivu ne ha collezionati 12 dopo cinque gare", commenta l'edizione odierna di Tuttosport che poi riporta aggiornamenti di formazione anche su Dumfries:

Inter-Liverpool, Chivu ancora senza Dumfries? Ecco chi è il favorito sulla destra- immagine 3
Getty Images

"Per farlo il tecnico rumeno potrà contare sulla squadra migliore ad eccezione di Dumfries: l'olandese anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato e dunque difficilmente sarà della gara (l'obiettivo sarà averlo al top per la Supercoppa italiana a Riad). Carlos Augusto è favorito rispetto a Luis Henrique, mentre Mkhitaryan potrebbe tornare dal primo minuto. In difesa ballottaggio Acerbi-Bisseck".

Leggi anche
Inter, effetto San Siro in Champions. Col Liverpool un doppio obiettivo
Inter, ora il mercato funziona. Luis Henrique e Diouf sono sbocciati, ma col Liverpool…

© RIPRODUZIONE RISERVATA