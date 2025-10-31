Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria contro la Fiorentina a San Siro, che l'Inter si ritrova già all'antivigilia della partita contro il Verona al Bentegodi. Una trasferta insidiosa, che però Chivu potrebbe affrontare con un Thuram in più nel motore. Il francese è ormai recuperato e potrebbe andare in panchina. La grande sorpresa, secondo Il Giorno, potrebbe riguardare proprio l'attacco, dove non è escluso che Lautaro abbia un turno di riposo:
Inter, Thuram a Verona sarà in panchina. “Chivu pensa a questa grande sorpresa”
"Nella trasferta di domenica al Bentegodi in casa dell’Hellas Verona (fischio d’inizio alle 12.30) Cristian Chivu potrebbe avere un Thuram in più. L’attaccante nerazzurro ha lavorato ieri in parte con il resto del gruppo e punta almeno a un posto in panchina per la sfida ai veneti. Se ne saprà di più dopo l’allenamento di oggi, in cui il tecnico spera di vedere l’attaccante francese ancora impegnato insieme ai compagni, senza accusare problemi di sorta".
"Thuram manca dal campo dal 30 settembre, 3-0 allo Slavia Praga. Anche al Bentegodi verrà sostituito dai compagni di reparto, con Bonny favorito per affiancare Lautaro. Non è però da escludere nemmeno un turno di iniziale riposo per il capitano argentino e il lancio della coppia formata dal giovane francese e da Pio Esposito".
