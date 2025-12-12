"Akanji è arrivato l’ultimo giorno di mercato e adesso si ritrova a essere la prima opzione per sostituire Acerbi , fermo per almeno un mese per un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Nella stessa difesa a tre di Chivu, Bisseck ora ha la possibilità di rilanciarsi in una stagione in cui ha visto più partite dalla panchina che dal campo, soprattutto in campionato: appena 4 presenze in 14 giornate. Insomma, l’infortunio del 37enne, ko al 30’ di Liverpool-Inter costringe Chivu a rivedere la difesa, a far assestare un calciatore «importante e di spessore internazionale» come lo svizzero in una posizione più centrale – in tutti i sensi –, e il tedesco sulla destra. Così, per necessità ma anche per avere un’ulteriore alternativa utile per il futuro, anche senza defezioni, nasce l’Inter di Bisseck e Akanji", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Risorsa a destra come al centro, per prendersi definitivamente l’Inter e convincere il club a tornare al tavolo del City a fine stagione per pagare i 15 milioni di diritto di riscatto e diventare a tutti gli effetti nerazzurro. Ma occhio, perché quell’opzione può diventare automaticamente obbligo in caso di scudetto. La situazione di Bisseck è diversa (arrivato due anni fa e col contratto fino al 2029) ma anche lui ha fatto della duttilità un punto di forza che ha portato l’Inter a rifiutare qualsiasi avance estiva. Ora il restyling della difesa è realtà, la loro voglia di tornare o confermarsi protagonisti pure", scrive Gazzetta.