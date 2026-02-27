"Chivu ha già stabilito un record nella storia del club: 64 punti nelle prime 26 giornate non li aveva fatti mai nessuno da debuttante. Neppure Conte, che pure avrebbe vinto lo scudetto al secondo tentativo. Ingaggiato al posto di Luciano Spalletti nell’estate 2019, dopo un anno sabbatico, partì con sei vittorie su sei ma alla ventiseiesima tappa arrivò con “soli” 54 punti, guarda caso gli stessi raccolti dal Milan di Massimiliano Allegri oggi principale inseguitore dell’Inter. Proprio come Chivu, invece, conquistò la semifinale di Coppa Italia ma abbandonò la Champions League troppo presto, senza neanche superare la fase a gironi", scrive La Gazzetta dello Sport.

In campionato, Conte chiuse al secondo posto dietro alla Juventus. Chivu invece spera di difendere lo status quo e sprintare al traguardo davanti a tutti. Prima di lui, da debuttanti sulla panchina dell’Inter oltre al maestro Mourinho, lo hanno fatto solo due allenatori nella Serie A a girone unico: Alfredo Foni, che vinse lo scudetto nel 1952-53 e bissò l’impresa l’anno dopo, e Giovanni Invernizzi, unico a ottenere l’obiettivo da subentrato nel 1970-71, quando venne promosso dalla Primavera al posto di Heriberto Herrera (dopo la quinta giornata).

"Chivu però ha l’occasione di sbaragliare la concorrenza statistica, e di conseguenza emotiva: nessun allenatore al primo anno di Inter ha vinto scudetto e Coppa Italia insieme (in assoluto sul campo ci è riuscito soltanto il solito Mourinho, nella stagione del triplete). Per come si sono messe le cose, l’accoppiata è diventata plausibile perché in coppa le avversarie rimaste (Como, Atalanta e Lazio) sono lontanissime in classifica: se vale la legge del campionato, l’Inter di Chivu ha vinto tutte le partite contro le squadre dal sesto posto in giù a parte lo scivolone di agosto contro l’Udinese. Conte, nel 2020, venne eliminato dal Napoli nella doppia semifinale", aggiunge il quotidiano.