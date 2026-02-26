Paolo Bonolis, ospite di Viva El Futbol, ha detto la sua sull'Inter di Cristian Chivu e sull'impatto del tecnico romeno

Marco Astori Redattore 26 febbraio - 23:30

Paolo Bonolis, ospite di Viva El Futbol, ha detto la sua sull'Inter di Cristian Chivu e sull'impatto del tecnico romeno: "Quest'anno trovo l'Inter molto più divertente perché giocano senza quei lunghissimi fraseggi a centrocampo che erano stucchevoli: cercano immediatamente l'azione offensiva. Poi Chivu mi piace tantissimo, lo conoscevo dalla disgraziata finale persa col City a Istanbul: ho trovato sempre una persona a posto e sereno e questo lo trasmette.

Poi le scelte sono figlie delle circostanze, ma c'è un uomo che fa quello che fa nonostante le pressioni che incombono con le immense possibilità di dover ascoltare chicchessia. E' sereno e questo paga tantissimo. Caso Bastoni? Io ho un pensiero: Alessandro ha simulato, il calcio per me è anche un gioco di inganni in cui si fanno le finte e tattiche per cercare di mandare l'avversario dall'altra parte. E in ogni partita vedo che ci sono 10-15 simulazioni di tutti i tipi: dalla inquadratura della Ref CAM, si è visto, per quello che vedeva l'arbitro, era fallo.

Ma c'è il VAR, che non capisco perché in alcuni momenti deve essere silente. Ma non è che è silente con l'arbitro: l'arbitro è quello che potrebbe intervenire e non viene messo al corrente, ma lo fanno vedere a me che non posso fare niente e mi incazzo. Io li capisco i tifosi della Juve: Alessandro effettivamente ha fatto una simulazione come se ne fanno decine, ma la conseguenza genera per le persone meno controllate fenomeni di rabbia sociale gratuiti".