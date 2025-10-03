Si è parlato tanto, nel corso dell'estate, di Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco sembrava sul punto di lasciare l'Inter, con le voci di un suo trasferimento al Galatasaray che si rincorrevano quotidianamente senza che lui provasse a smentire pubblicamente questo desiderio di andare a giocare in patria. Una situazione che aveva portato a una spaccatura con l'ambiente nerazzurro tutt'altro che nascosta, con il presidente Marotta e capitan Lautaro (e non solo) che si sono espressi senza mezzi termini davanti a telecamere e microfoni.