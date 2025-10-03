Si è parlato tanto, nel corso dell'estate, di Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco sembrava sul punto di lasciare l'Inter, con le voci di un suo trasferimento al Galatasaray che si rincorrevano quotidianamente senza che lui provasse a smentire pubblicamente questo desiderio di andare a giocare in patria. Una situazione che aveva portato a una spaccatura con l'ambiente nerazzurro tutt'altro che nascosta, con il presidente Marotta e capitan Lautaro (e non solo) che si sono espressi senza mezzi termini davanti a telecamere e microfoni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, c’è la mano di Chivu sul recupero di Calhanoglu. GdS: “In estate aveva…”
news
Inter, c’è la mano di Chivu sul recupero di Calhanoglu. GdS: “In estate aveva…”
Il centrocampista turco sembrava sul punto di lasciare i nerazzurri: oggi la situazione pare totalmente rientrata
In tutto questo il nuovo tecnico Cristian Chivu non ha mai pensato di rinunciare al suo numero 20, mettendolo al centro del progetto e lasciandogli lo status di titolarissimo. Tanto che, secondo La Gazzetta dello Sport, c'è tanto di suo nel recupero del giocatore: "Sul recupero di Calhanoglu, che in estate aveva rotto pubblicamente con parte dello spogliatoio, può attribuirsi grandi meriti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA