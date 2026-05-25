Chivu è atteso nuovamente in sede, non solo per parlare di mercato. Sarà anche l'occasione per mettere la firma sul rinnovo

Nei prossimi giorni il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è atteso nuovamente in sede, non solo per parlare di mercato. Sarà anche l'occasione per mettere la firma sul rinnovo del suo contratto.

"La formalità sta per diventare ceralacca da depositare negli uffici della Lega: nei prossimi giorni Cristian Chivu firmerà il rinnovo del contratto fino al 2028, rispettando così le abitudini dell’Inter di Marotta che non vuole cominciare le stagioni con un allenatore in scadenza. I due hanno vinto le rispettive scommesse, superando di gran lunga le previsioni: nessuno avrebbe immaginato di presentare subito a Oaktree il doblete, scudetto più Coppa Italia, che era riuscito soltanto a Mourinho nella storia del club. Ecco perché Chivu guadagnerà molto di più a partire dal primo luglio: lo stipendio dovrebbe salire dopo una breve trattativa da 2 a 3 milioni più i bonus, certificando l’intenzione collettiva di aprire un ciclo con il tecnico allevato nei corridoi di casa", sottolinea La Gazzetta dello Sport.