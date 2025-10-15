Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu sa che dovrà affrontare due sfide molto delicate in campionato, Roma e Napoli in trasferta, e punta sui titolarissimi per questo doppio impegno, rotazioni in Champions.
news
Chivu sdoppia la sua Inter: “Prima lo scudetto”. Due formazioni per campionato e Champions
"C’è un tempo per tutto e questo è il tempo dello scudetto. Perché l’Inter di Cristian Chivu non è mai stata matura come adesso e la risalita cominciata dopo il ko dello Stadium può essere completata in due settimane. Roma e poi Napoli, uno scontro diretto dietro l’altro per invertire l’odiosa tendenza degli ultimi tempi contro le nobili della Serie A e urlare in faccia al campionato che Lautaro e compagni sono pronti tornare lassù dove vogliono stare. Ad Appiano, ieri pomeriggio, la squadra si è rimessa al lavoro con questo spirito, ed è il primo grande segnale in vista delle prossime partite. Ora si può, ora ci credono tutti, dall’allenatore ai giocatori passando per i dirigenti", spiega La Gazzetta dello Sport.
"E allora preparatevi a vedere doppio, perché Chivu tra campionato e Champions ruoterà come e più di prima, ma con la barra sempre dritta sulla rotta da seguire. All’Olimpico e al Maradona con i titolarissimi (compreso Thuram, che tornerà contro il Napoli), un mix equilibrato invece a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise. In Champions, del resto, l’Inter guarda già tutti dall’alto e lo status dell’avversario autorizza all’alternanza in campo. Mentre Chivu e i suoi decollavano, l’Union ha perso partite e allenatore (Pocognoli, passato al Monaco) e la squadra è finita da pochissimo nelle mani di David Hubert che guidava il Leuven penultimo in classifica", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA