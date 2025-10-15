"C’è un tempo per tutto e questo è il tempo dello scudetto. Perché l’Inter di Cristian Chivu non è mai stata matura come adesso e la risalita cominciata dopo il ko dello Stadium può essere completata in due settimane. Roma e poi Napoli, uno scontro diretto dietro l’altro per invertire l’odiosa tendenza degli ultimi tempi contro le nobili della Serie A e urlare in faccia al campionato che Lautaro e compagni sono pronti tornare lassù dove vogliono stare. Ad Appiano, ieri pomeriggio, la squadra si è rimessa al lavoro con questo spirito, ed è il primo grande segnale in vista delle prossime partite. Ora si può, ora ci credono tutti, dall’allenatore ai giocatori passando per i dirigenti", spiega La Gazzetta dello Sport.