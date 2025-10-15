FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Chivu sdoppia la sua Inter: “Prima lo scudetto”. Due formazioni per campionato e Champions

news

Chivu sdoppia la sua Inter: “Prima lo scudetto”. Due formazioni per campionato e Champions

Chivu sdoppia la sua Inter: “Prima lo scudetto”. Due formazioni per campionato e Champions - immagine 1
Il tecnico sa che dovrà affrontare due sfide molto delicate in campionato, Roma e Napoli in trasferta, e punta sui titolarissimi
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu sa che dovrà affrontare due sfide molto delicate in campionato, Roma e Napoli in trasferta, e punta sui titolarissimi per questo doppio impegno, rotazioni in Champions.

Inter Chivu
Getty

"C’è un tempo per tutto e questo è il tempo dello scudetto. Perché l’Inter di Cristian Chivu non è mai stata matura come adesso e la risalita cominciata dopo il ko dello Stadium può essere completata in due settimane. Roma e poi Napoli, uno scontro diretto dietro l’altro per invertire l’odiosa tendenza degli ultimi tempi contro le nobili della Serie A e urlare in faccia al campionato che Lautaro e compagni sono pronti tornare lassù dove vogliono stare. Ad Appiano, ieri pomeriggio, la squadra si è rimessa al lavoro con questo spirito, ed è il primo grande segnale in vista delle prossime partite. Ora si può, ora ci credono tutti, dall’allenatore ai giocatori passando per i dirigenti", spiega La Gazzetta dello Sport.

Inter Chivu
Getty Images

"E allora preparatevi a vedere doppio, perché Chivu tra campionato e Champions ruoterà come e più di prima, ma con la barra sempre dritta sulla rotta da seguire. All’Olimpico e al Maradona con i titolarissimi (compreso Thuram, che tornerà contro il Napoli), un mix equilibrato invece a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise. In Champions, del resto, l’Inter guarda già tutti dall’alto e lo status dell’avversario autorizza all’alternanza in campo. Mentre Chivu e i suoi decollavano, l’Union ha perso partite e allenatore (Pocognoli, passato al Monaco) e la squadra è finita da pochissimo nelle mani di David Hubert che guidava il Leuven penultimo in classifica", aggiunge il quotidiano.

 

 

Leggi anche
Inter, Thuram al lavoro per il rientro. Roma? Data cerchiata in rosso sul calendario
GdS – Gasperini e Chivu insieme all’Inter nel 2011: dopo quattro partite…

© RIPRODUZIONE RISERVATA