La grande domanda in casa Inter è una sola: Marcus Thuram recupererà per la sfida contro la Roma di sabato sera? Il francese sta lavorando sodo per rientrare il prima possibile, ma in casa nerazzurra nessuno vuole prendersi rischi.

"Marcus Thuram ad Appiano c’era ieri che l’Inter ha ripreso ad allenarsi, ma anche l’altro ieri, giorno libero per i compagni. Il francese non conosce riposo perché lavora per smaltire i problemi muscolari e tornare a disposizione di Chivu. Anche ieri allora, Thuram ha proseguito con le terapie personalizzate. Il recupero procede bene, ma tutti in casa nerazzurra concordano sul fatto che non bisognerà forzare le tappe del rientro", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Il risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra, che ha fermato Marcus durante la sfida di Champions con lo Slavia Praga facendogli saltare la partita con la Cremonese, andrà smaltito con la massima prudenza. E allora l’obiettivo da centrare resta la super sfida del 25 ottobre al Maradona contro il Napoli. Al faccia a faccia con gli azzurri mancano due settimane e, se tutto filerà liscio, Thuram potrà presentarsi all’appuntamento nel pieno delle forze", precisa La Gazzetta dello Sport.