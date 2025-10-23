Dopo il viaggio di ritorno da Bruxelles, Chivu ha preso una decisione importante: l'Inter si è allenata ad Appiano e oggi riposerà. Si ritroverà domani per preparare il big match di sabato sera al Maradona contro il Napoli.

"L’Inter preparerà la supersfida di sabato contro il Napoli, una di quelle che rischia orientare una stagione intera, con appena un allenamento di gruppo al completo. Oggi, infatti, la squadra sarà a riposo, mentre ieri, di ritorno dal Belgio, non tutta la compagnia ha faticato alla stessa maniera. Strano ma vero e, soprattutto, coerente con un pensiero che parte dalla panchina. Per Cristian Chivu risponde meglio allentare la pressione quando c’è la possibilità, inutile sovraccaricare una partita che già di suo trascina parecchie tensioni. Insomma, bisogna salvaguardare preziose energie mentali e non solo fisiche. Alla luce del lavoro fisico precedente e della benzina messa nel serbatoio, all’Inter basterà ritrovarsi venerdì e lavorare con tutto il gruppo. La scelta di Chivu arriva dopo sette vittorie filate e una trasferta europea di poco successiva alla battaglia romana: la squadra andava premiata e, nello stesso tempo, responsabilizzata", scrive La Gazzetta dello Sport.