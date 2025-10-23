FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, scelta a sorpresa di Chivu verso Napoli: oggi niente allenamento. Motivo semplice

news

Inter, scelta a sorpresa di Chivu verso Napoli: oggi niente allenamento. Motivo semplice

Inter, scelta a sorpresa di Chivu verso Napoli: oggi niente allenamento. Motivo semplice - immagine 1
Dopo il viaggio di ritorno da Bruxelles, l'Inter si è allenata ad Appiano e oggi riposerà. Si ritroverà domani per preparare il big match
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo il viaggio di ritorno da Bruxelles, Chivu ha preso una decisione importante: l'Inter si è allenata ad Appiano e oggi riposerà. Si ritroverà domani per preparare il big match di sabato sera al Maradona contro il Napoli.

Inter, scelta a sorpresa di Chivu verso Napoli: oggi niente allenamento. Motivo semplice- immagine 2
Getty Images

"L’Inter preparerà la supersfida di sabato contro il Napoli, una di quelle che rischia orientare una stagione intera, con appena un allenamento di gruppo al completo. Oggi, infatti, la squadra sarà a riposo, mentre ieri, di ritorno dal Belgio, non tutta la compagnia ha faticato alla stessa maniera. Strano ma vero e, soprattutto, coerente con un pensiero che parte dalla panchina. Per Cristian Chivu risponde meglio allentare la pressione quando c’è la possibilità, inutile sovraccaricare una partita che già di suo trascina parecchie tensioni. Insomma, bisogna salvaguardare preziose energie mentali e non solo fisiche. Alla luce del lavoro fisico precedente e della benzina messa nel serbatoio, all’Inter basterà ritrovarsi venerdì e lavorare con tutto il gruppo. La scelta di Chivu arriva dopo sette vittorie filate e una trasferta europea di poco successiva alla battaglia romana: la squadra andava premiata e, nello stesso tempo, responsabilizzata", scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE

Inter, scelta a sorpresa di Chivu verso Napoli: oggi niente allenamento. Motivo semplice- immagine 3
Getty

"Intanto, dopo aver dormito per la seconda notte in centro a Bruxelles, l’Inter ha viaggiato per l’Italia soltanto ieri. Come da tradizione in questi casi, rotta immediata su Appiano Gentile e poi gruppo diviso in due: chi era sceso in campo contro l’Union Saint-Gilloise ha fatto lavoro personalizzato, per chi non ha giocato una normale seduta di allenamento. In contemporanea, è proseguito il lavoro di recupero dei tre infortunati: Di Gennaro, Darmian e, soprattutto, Marcus Thuram, il grande assente anche sabato prossimo", aggiunge Gazzetta.

Leggi anche
Lautaro, il partner d’attacco ideale: chiunque riesce a rendere al suo fianco
Lautaro, nuovo status con Chivu. In Champions 11 reti nel 2025: solo Kane gli sta dietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA