L'Inter torna alla vittoria, dopo le sconfitte con Milan e Atletico. Doppietta di Lautaro che spazza via ogni dubbio e ogni critica, cose che non scalfiscono minimamente mister Chivu, interrotto in conferenza dall'allarme anti incendio.
Inter, Chivu spegne le critiche con scelte chirurgiche. Cambi? Ieri li ha azzeccati tutti
"L’allenatore avrà pure il difetto del tabagismo, però non difetta di autoironia, anche se questo rumore è talmente forte e insistito che obbliga a chiudere in anticipo la conferenza post-vittoria sul Pisa: è un dolore ai timpani di tutti, non solo ai suoi, messi a dura prova già anni fa da quella famosa botta alla testa. Per fortuna, allo stadio non c’era alcuna emergenza, nessun fuoco da addomesticare, e anche nell’accampamento nerazzurro è rientrato subito il rischio incendio: il tecnico romeno lo ha spento grazie a scelte chirurgiche dalla panchina. Anche su questo tema, saggia voglia di sdrammatizzare: «Non è che se non indovino un cambio sono scarso e se lo azzecco sono un fenomeno...». Di certo, ieri li ha indovinati tutti e così si è tirato via da una situazione che rischiava di diventare assai spiacevole dopo gli ultimi due capitomboli", analizza La Gazzetta dello Sport.
