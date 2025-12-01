"L’allenatore avrà pure il difetto del tabagismo, però non difetta di autoironia, anche se questo rumore è talmente forte e insistito che obbliga a chiudere in anticipo la conferenza post-vittoria sul Pisa: è un dolore ai timpani di tutti, non solo ai suoi, messi a dura prova già anni fa da quella famosa botta alla testa. Per fortuna, allo stadio non c’era alcuna emergenza, nessun fuoco da addomesticare, e anche nell’accampamento nerazzurro è rientrato subito il rischio incendio: il tecnico romeno lo ha spento grazie a scelte chirurgiche dalla panchina. Anche su questo tema, saggia voglia di sdrammatizzare: «Non è che se non indovino un cambio sono scarso e se lo azzecco sono un fenomeno...». Di certo, ieri li ha indovinati tutti e così si è tirato via da una situazione che rischiava di diventare assai spiacevole dopo gli ultimi due capitomboli", analizza La Gazzetta dello Sport.