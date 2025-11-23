200 Paesi trasmetteranno la sfida tra Inter e Milan. La coreografia non è prevista per le due curve, ne realizzerà una il club nerazzurro che gioca in casa

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 14:02)

Ne ha giocati tanti ma ora sarà a San Siro per il derby e lo farà da commissario tecnico della Nazionale Italiana. Gennaro Gattuso sarà al Meazza, per la gara tra Inter e Milan. Un derby da record per gli incassi: 8 mln previsti e cancellerà così il record che era stato fatto segnare da Inter-Milan a settembre 2024. Nessuna coreografia autorizzata per le due curve.

L'Inter ha pensato di realizzarne una tra il primo e secondo anello arancione. "Lo stadio sarà sold-out, con oltre il 90% dei tagliandi riservati ai tifosi più fidelizzati, tra abbonati, soci Inter Club e iscritti a Interista. Chi seguirà la gara dalle aree hospitality potrà godersi la cena stellata firmata dallo chef Chicco Cerea del ristorante Da Vittorio, nell’ambito della collaborazione tra Inter e ViCook", spiega TS.

200 Paesi trasmetteranno la partita grazie a 30 broadcaster: in Italia è esclusiva Dazn, con telecronaca Pardo-Stramaccioni e Federica Zille a bordocampo. Il prepartita inizierà alle 19.30 con “Fuoriclasse”: Diletta Leotta che ospiterà nel suo studio Vieri, Ambrosini e Marinozzi, insieme a Buffon.

"Tante le legend della società nerazzurra presenti allo stadio: tra gli altri, Toldo, Zenga, Berti, Cambiasso, Cordoba, Galante, Cruz, Ventola, Samuel, Silvestre e Muraro. Ad animare la serata ci saranno fan-cam, musica, giochi di luce, attivazioni e uno show firmato Betsson.sport, sponsor della gara", spiega ancora il quotidiano sportivo.

(Fonte: TS)