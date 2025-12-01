FC Inter 1908
Secondo ingresso consecutivo per Andy Diouf che sta dimostrando, piano piano, di poter essere ultime alla causa nerazzurra
Secondo ingresso consecutivo per Andy Diouf che sta dimostrando, piano piano, di poter essere ultime alla causa nerazzurra. Chivu lo ha impiegato in un altro ruolo e il francese ha risposto presente dando il suo contributo.

"L’hanno comprato perché era un interno di qualità e sostanza, lo stanno trasformando in un esterno a tutta fascia. Vuoi vedere che il vice Dumfries diventa Andy Diouf? Nel derby era entrato da ala destra nel 4-2-4, mostrando una buona familiarità con il pallone. A Pisa invece ha giocato come laterale puro, sempre a destra, valorizzando il piede mancino nelle verticalizzazioni. Rispetto all’altro rinforzo estivo Luis Henrique, che ha sbagliato la terza partita da titolare su tre, il ragazzo arrivato dal Lens è sembrato di un’altra categoria anche fuori ruolo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

