Secondo ingresso consecutivo per Andy Diouf che sta dimostrando, piano piano, di poter essere ultime alla causa nerazzurra. Chivu lo ha impiegato in un altro ruolo e il francese ha risposto presente dando il suo contributo.

"L’hanno comprato perché era un interno di qualità e sostanza, lo stanno trasformando in un esterno a tutta fascia. Vuoi vedere che il vice Dumfries diventa Andy Diouf? Nel derby era entrato da ala destra nel 4-2-4, mostrando una buona familiarità con il pallone. A Pisa invece ha giocato come laterale puro, sempre a destra, valorizzando il piede mancino nelle verticalizzazioni. Rispetto all’altro rinforzo estivo Luis Henrique, che ha sbagliato la terza partita da titolare su tre, il ragazzo arrivato dal Lens è sembrato di un’altra categoria anche fuori ruolo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.