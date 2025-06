"Ange-Yoan Bonny sembra ormai un promosso sposo dell’Inter. Nonostante il Napoli continui a monitorare il calciatore per con l’idea di farlo crescere potenzialmente come vice Lukaku, tutto porta a credere che i nerazzurri sfruttino il vantaggio accumulato in queste settimane e si regalino presto l’ingaggio del francese". Apre così l'articolo di Tuttosport su Bonny in direzione Inter.

Bonny potrebbe anche giocare il Mondiale per Club perché dal 27 giugno al 3 luglio si apre una nuova finestra con possibilità di cambiare la rosa per le squadre ancora impegnate al Mondiale. "Certo, Bonny oggi è in vacanza e non si può pensare che possa essere lanciato nella mischia senza un’adeguata preparazione - tra l’altro ieri Chivu ha perso Thuram per un leggero affaticamento, con l’Urawa potrebbe essere recuperato Pio Esposito, ma comunque la coperta in attacco è ora effettivamente corta -: qualora però la trattativa andasse in porto a stretto giro, non si può escludere a priori che il classe 2003 torni subito ad allenarsi e magari raggiunga proprio per questo motivo, prima del tesseramento ufficiale del primo luglio e col nullaosta del Parma, i nuovi compagni", ipotizza Tuttosport.