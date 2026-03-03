"Se lo augura Fabregas, l’“effetto Bombonera” per emulare il Bodo Glimt. Così come l’Aspmyra Stadion in cui i norvegesi hanno costruito l’impresa in Champions portata a termine a San Siro, il Sinigaglia stasera deve essere il classico dodicesimo uomo. Mica un caso il riferimento, perché dopo la vittoria a San Siro un gruppo di lavoro dello staff del Bodo si è recato in visita al centro sportivo di Mozzate, cuore pulsante della fabbrica Como. Nell’incontro si è parlato soprattutto di nutrizione, tema caro a entrambi i club. L’alimentazione dei giocatori di Fabregas è monitorata attraverso il telefonino con un’app che controlla e consiglia su cosa mangiare nei giorni liberi", racconta La Gazzetta dello Sport.

"La Norvegia è un Paese altamente hi-tech e la casa del Como non lo è da meno. Fabregas ha di recente fatto installare un megaschermo delle dimensioni di quello allo stadio Sinigaglia, dove vengono trasmesse le immagini dell’allenamento in diretta, riprese da un drone che aleggia sui giocatori, per ottenere rilevazioni in tempo reale delle prestazioni atletiche: distanze percorse, occupazione degli spazi, movimenti errati e corretti. Al passo con i tempi e le big d’Europa. Il megaschermo è una soluzione già visto nei centri tecnici di Real Madrid e Barcellona e in Premier League, al Psg in Francia e in diversi club europei. La tecnologia al servizio dello sport, in questo caso non a fini ludici per produrre immagini spettacolari come alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma per aumentare le performance. Il calcio è in ritardo su questo rispetto ad altri sport come Formula 1. Ma Fabregas, si sa, vuole sempre fare due passi avanti", aggiunge il quotidiano.