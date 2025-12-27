Condò: “Atalanta, Bologna e Napoli: Chivu dovrà scrollarsi di dosso una difficoltà”

Il treno che viaggia in testa alla classifica, e da oggi torna in campo per l’ultimo turno del 2025, è meno compatto di quanto sembri, perché le prime tre hanno saltato il turno corrispondente alla Supercoppa. Probabilmente però non si sbaglia nell’allungare la business a cinque vagoni, e considerarli a vario titolo ancora inclusi nel discorso scudetto. Le prime tre sono presenze ovvie: l’Inter e il Napoli sono ormai da anni le squadre più forti, anche attraverso le mutazioni attraversate, e il rimbalzo del Milan dal suo annus horribilis era previsto sia per la saldezza della guida tecnica ritrovata con Allegri, sia perché in questo calcio ipertrofico il singolo impegno settimanale è un correttore quasi automatico di difetti.