"La storia probabilmente non è finita, ma intanto Lazio-Juve di sabato prossimo è rimasto uno spareggio. Quello di ieri tra Roma e Fiorentina è stato vinto ancora una volta da Ranieri, che ha completato il suo giro d’Italia: imbattuto da 19 gare, ne ha portate a casa 14, otto delle quali per 1-0. E il bello è che la cosa non significa calcio avaro, ma una Roma che dopo la perdita di Dybala ha valorizzato Soulé, e aggiungendo il dinamismo di Shomurodov consente a Dovbyk di recitare da terminale puro. Non proprio conservativo, come schieramento. Ieri, poi, una Fiorentina allo stesso livello è stata frustrata dalle grandi parate di Svilar su Kean, e pare uscita dal giro della Champions. Ma come accade all’Inter, anche la Viola ha ancora una coppa in cui credere. Sarebbe assai più di una consolazione"