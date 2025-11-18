Il quotidiano parla dell'allenatore azzurro e dello sfogo che è seguito alla sconfitta col Bologna: dopo una settimana di ferie è tornato ieri a Castel Volturno

"Il comandante c’è, e non ha mai pensato di non esserci. Sorridente, fermo, ritemprato ma rigoroso. Gli interrogativi in casa Napoli resistono, la decisione del tecnico di prendersi un’inattesa settimana di vacanza dagli allenamenti nel difficile post Bologna ha sorpreso tutti, ma il momento della verità arriva ora. Davanti a sé Conte ha 24 giorni intensi di lavoro, otto partite, forse nove (una più importante dell’altra). L’intenzione è di recuperare l’alchimia e quel sentimento ossessivo di non mollare di un centimetro. Richieste inderogabili, altrimenti il passo indietro diventa ineluttabile".

Il Corriere della Sera parla così di Antonio Conte, del suo rientro a Napoli dopo una settimanda di pausa. Prima delle Nazionali, subito dopo la sconfitta col Bologna che gli ha fatto perdere la testa della classifica, l'allenatore si è sfogato, negli spogliatoi e in pubblico: "Non voglio accompagnare un morto" è la frase che continua a risuonare e che mostra come l'allenatore stia chiedendo un cambio immediato di rotta ai suoi su impegno, atteggiamento e sacrificio.

Nei mesi scorsi il fiuto dell’esperienza gli aveva fatto intuire che la squadra aveva perduto il centro e il calo (prestazioni e risultati) ne era già una conseguenza. Ad aspettare Antonio mezza squadra, dalle Nazionali sono rientrati soltanto gli italiani, ma ieri loro hanno avuto un permesso.

"Conte non arretra sui metodi di lavoro, anzi. Si rende conto, però, che gli infortuni sono tanti — ruoli cruciali, Anguissa è una mazzata — e che qualche acquisto dell’estate scorsa ha disatteso le aspettative. C’è il mercato di gennaio per questo, e il Napoli è già attivo. Ma l’inversione di rotta è necessaria adesso: Antonio ieri ha (ri)indossato l’elmetto, ha tirato il fiato (i giorni lontano gli hanno restituito energia) ed è tornato a impartire i suoi comandamenti. Si lavora senza sconti. Serietà e concretezza: ultimo tentativo per frenare la deriva", spiega ancora il quotidiano su Conte. Insomma il Napoli, che è secondo in campionato ed è in piena corsa Champions, è finito in mezzo ad una tempesta. L'allenatore tornerà a parlare alla squadra e non viene esclusa anche una visita del presidente De Laurentiis a Castel Volturno.

"Il rapporto fra Conte e il Napoli si gioca sul tempo: urgono (già sabato contro l’Atalanta, poi ci saranno la Champions e la Roma) risposte alternative ai pareggi senza gloria contro Como e Eintracht, alle sconfitte di Eindhoven e Bologna. Conte non cambia registro: vuole rivedere gli occhi della tigre, vuole percepire il sacrificio. Vuole che in battaglia non si molli, altrimenti a mollare potrebbe essere lui. Non è un ultimatum, ma una presa di coscienza. Una conseguenza logica", conclude il giornale.

