Marco Astori Redattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 11:16)

E' arrivato ormai il momento di Marcus Thuram: il francese, che non è stato convocato dalla Francia per questa pausa nazionali, sta ultimando il suo pieno recupero e punta con decisione il derby di domenica sera. Spiega il Corriere dello Sport: "Era il 30 settembre, quasi 50 giorni fa, l’ultima volta in cui Thuram è sbucato dal tunnel degli spogliatoi. Si giocava a San Siro e l’Inter affrontava lo Slavia Praga in Champions. Risultato finale 3-0, con doppietta di Lautaro e sigillo di Dumfries.

Proprio sul secondo gol del Toro, Thuram avvertiva un fastidio al bicipite femorale della coscia sinistra. Sembrava un guaio di poco conto. Invece, lo stop del francese è durato un mese e il suo rientro è stato molto cauto (potendo anche contare su due alternative valide come Bonny ed Esposito): una ventina di minuti contro il Kairat e più o meno altrettanti con la Lazio. Le risposte sono state quelle giuste.

E, in aggiunta, esentato dalle convocazioni della Francia, la scorsa settimana, Tikus ha potuto riposarsi e proseguire il suo programma per raggiungere la piena forma. Quel lavoro verrà finalizzato a cominciare da oggi, con la Pinetina che tornerà a riempirsi, ma non ancora con il tutto esaurito. Sarà il primo giorno di effettiva preparazione per il derby di domenica sera. E, contro il Milan, se non ci saranno sorprese, Thuram potrà tornare definitivamente al suo posto, giocando dall’inizio".