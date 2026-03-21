Cristian Chivu ha deciso la formazione titolare anti-Fiorentina per domani: ecco l'undici che inizierà il match al Franchi

Cristian Chivu ha deciso la formazione titolare anti-Fiorentina per domani (qui dove vedere il match in tv e streaming). Nell'Inter è atteso il ritorno dal 1' di Hakan Calhanoglu, ecco tutte le scelte pronte nell'undici di partenza secondo Sky Sport.