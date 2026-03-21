Cristian Chivu ha deciso la formazione titolare anti-Fiorentina per domani (qui dove vedere il match in tv e streaming). Nell'Inter è atteso il ritorno dal 1' di Hakan Calhanoglu, ecco tutte le scelte pronte nell'undici di partenza secondo Sky Sport.
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fcinter1908 ultimora Sky – Inter, il ritorno di Calhanoglu dal 1′ e non solo: la formazione anti-Fiorentina decisa da Chivu
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Sky – Inter, il ritorno di Calhanoglu dal 1′ e non solo: la formazione anti-Fiorentina decisa da Chivu
Cristian Chivu ha deciso la formazione titolare anti-Fiorentina per domani: ecco l'undici che inizierà il match al Franchi
Al posto dell'indisponibile Bastoni è pronto Carlos Augusto sul centro-sinistra della difesa nerazzurra, con Akanji e Bisseck a completare il reparto arretrato. In cabina di regia torna appunto Calhanoglu, con Barella e Zielinski come mezzali. A sinistra intoccabile Dimarco, a destra c'è ancora Dumfries.
Senza l'infortunato Lautaro, in attacco tocca ancora alla coppia Pio Esposito-Thuram. Con Bonny pronto dalla panchina.
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