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Sky – Inter, il ritorno di Calhanoglu dal 1′ e non solo: la formazione anti-Fiorentina decisa da Chivu

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Cristian Chivu ha deciso la formazione titolare anti-Fiorentina per domani: ecco l'undici che inizierà il match al Franchi
Alessandro Cosattini Redattore 

Cristian Chivu ha deciso la formazione titolare anti-Fiorentina per domani (qui dove vedere il match in tv e streaming). Nell'Inter è atteso il ritorno dal 1' di Hakan Calhanoglu, ecco tutte le scelte pronte nell'undici di partenza secondo Sky Sport.

Sky – Inter, il ritorno di Calhanoglu dal 1′ e non solo: la formazione anti-Fiorentina decisa da Chivu- immagine 2
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Al posto dell'indisponibile Bastoni è pronto Carlos Augusto sul centro-sinistra della difesa nerazzurra, con Akanji e Bisseck a completare il reparto arretrato. In cabina di regia torna appunto Calhanoglu, con Barella e Zielinski come mezzali. A sinistra intoccabile Dimarco, a destra c'è ancora Dumfries.

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Senza l'infortunato Lautaro, in attacco tocca ancora alla coppia Pio Esposito-Thuram. Con Bonny pronto dalla panchina.

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