Repubblica: Terremoto AIA, Federcalcio indaga: Zappi verso il processo. L’accusa…

I rapporti tra la Federazione italiana e l'AIA vengono descritti come tesi da tempo con il presidente Gravina che vuole riformare il sistema arbitrale di Serie A e vorrebbe sottrarlo al controllo dell'AIA per "rendere i direttori di gara, anche contrattualmente, professionisti e autonomi, in un modello più simile a quello della Premier League".

La vicenda

"La vicenda è nata la scorsa estate, quando Zappi ha deciso di riformare gli organi tecnici delle categorie inferiori. Voleva far posto a Daniele Orsato, nominandolo designatore per la serie C, e a Stefano Braschi, per la serie D. Una mossa che però non poteva fare in autonomia: prima era necessario convincere i designatori in carica — Ciampi per la C, Pizzi per la D — a dimettersi. Per riuscirci, questa sarebbe l'accusa, avrebbe offerto ai due uscenti di conservare lo stesso livello di gratificazione economica in un altro incarico. C'è però un ma: la cassa è della Federcalcio, l'Aia non è autonoma nell'erogare quei soldi", si legge nell'articolo di Repubblica.