"Lautaro spedisce il Como all’angolo, Thuram lo stende nel momento migliore della squadra di Fabregas". Apre così il Corriere della Sera il suo focus sulla vittoria dell'Inter di ieri sera contro il Como: poker straripante della squadra di Chivu, che stravince e convince.
Corsera: “Inter-Como ha il dolce sapore della vendetta per Chivu perché…”
Si legge: "L’attacco è il manifesto delle ambizioni dell’Inter, una squadra piena di talento che sta allargando i confini della rosa: Luis Henrique, sino adesso oggetto misterioso, risponde presente con l’assist dell’1-0 e guadagna la fiducia di San Siro. La smorfia felice di Chivu dopo il 4-0 contro una squadra che di gol non ne aveva mai subito più di uno, ha il dolce sapore della vendetta: con una partita di sostanza dà scacco matto a Fabregas e scaccia i rimpianti di chi avrebbe voluto lo spagnolo sulla panchina nerazzurra.
L’Inter c’è. Compatta, solida, energica. Stavolta anche feroce. Pronta per il Liverpool, martedì in Champions, ma anche per lo scudetto. Il primo posto per una notte è un traguardo effimero, ma anche un messaggio alla concorrenza, dal Milan sino alla Roma, senza dimenticare il Napoli
