Si legge: "L’attacco è il manifesto delle ambizioni dell’Inter, una squadra piena di talento che sta allargando i confini della rosa: Luis Henrique, sino adesso oggetto misterioso, risponde presente con l’assist dell’1-0 e guadagna la fiducia di San Siro. La smorfia felice di Chivu dopo il 4-0 contro una squadra che di gol non ne aveva mai subito più di uno, ha il dolce sapore della vendetta: con una partita di sostanza dà scacco matto a Fabregas e scaccia i rimpianti di chi avrebbe voluto lo spagnolo sulla panchina nerazzurra.