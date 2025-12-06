Il quotidiano parla della sfida tra i due allenatori tra i più giovani in Serie A e si sofferma sulla chiave tattica della gara

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 16:32)

La sfida più "sexy". Due allenatori giovani che propongono il miglior calcio del campionato. La sfida dei non rimpianti. Il quotidiano Liberoparla così Inter-Como, la partita che si gioca oggi alle 18. In panchina Chivu e Fabregas, l'allenatore che l'Inter ha preso e l'allenatore che l'Inter ha cercato per poi andare su Chivu. È una storia nota. Ma non ci sono rimpianti da parte del club nerazzurro che continua a ripetere che il mister era una delle scelte prese in considerazione. Una scelta che si sta rivelando giusta.

"L'Inter ha trovato in Chivu una grande intuizione, una guida solida che sta plasmando il post Inzaghi con personalità. Fabregas ha certificato che il Como è l'ambiente ideale per crescere parallelamente a squadra e società. Non era scontato che un allenatore giovane riuscisse a ripartire con una tale concentrazione e dedizione alla causa dopo il corteggiamento estivo di un top club", scrive ancora Libero.

L'Inter è interessata a Nico Paz, "D'altronde chi non brama questo giocatore dovrebbe cambiare sport", scrive il quotidiano. "Ma non solo:anche Perrone è un osservato speciale.

Como e Inter, insomma, si assomigliano nelle idee, nelle preferenze, nei pensieri. Sono squadre che hanno in comune l'intensità, dote che Fabregas ha innalzato tantissimo quest'anno così come Chivu ha imposto nell'Inter".

Si legge anche: "Potrebbe venirne fuori una sfida europea e finora se ne sono viste poche. L'Inter deve dare continuità alla vittoria di Pisa per mettere pressione alle rivali e lo stesso vale per il Pisa se vuole candidarsi alla zona Champions". La squadra di Fabregas ha la miglior difesa con sette reti subite e l'Inter ha il miglior attacco, 28 reti, con ben nove gol in più segnati rispetto alla squadra lariana.

La chiave tattica — "La chiave tattica sarà la costruzione dell'azione dell'Inter, ovvero la capacità dei nerazzurri di superare il pressing feroce e organizzato. La squadra di Fabregas è prima per contrasti nel terzo di campo offensivo. Viceversa la squadra nerazzurra è prima nel terzo offensivo per tocchi. Vuol dire che, superando la prima pressione del Como, per la squadra di Chivu si aprono gli spazi preferiti. Viceversa, perdere i palloni in uscita diventa letale", conclude il quotidiano.

(Fonte: Libero)