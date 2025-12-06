Dopo la prestazione dell'Inter contro il Venezia, arrivano ulteriori elogi dalla Cbs. Il programma britannico ha analizzato così la vittoria della squadra di Cristian Chivu di stasera contro il Como.
Cbs: “Inter di altro livello, arrivederci al tiki taka Como! Quando giocano con le palle…”
"Quando l'Inter gioca così, quando il ritmo è alto, pressa tutta la partita e c'è intensità, è di un altro livello. Tutte quelle discussioni sul Como, su Fabregas, sul tiki taka... Arrivederci. L'Inter ha schiacciato l'acceleratore, poteva finire 5-0: è stata una lezione.
Il Como ha speso tanto, ma deve crescere tanto: per tutti quelli che hanno dubbi sull'Inter, abbiamo visto che quando giocano con le palle, sono la squadra migliore in Italia".
