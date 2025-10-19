CorSera sull’Inter: “Sembra rigenerata anche fisicamente. Chivu rispetto ad Inzaghi…”

Una vittoria che dà ulteriore entusiasmo all'ambiente in vista del big-match contro il Napoli di sabato prossimo. Chivu "si preoccupa solo di «avere una squadra dominante a prescindere dall’avversario» e di continuare con la sua proposta fatta di pressing e conquista. Un’idea ambiziosa dal punto di vista strutturale e della tenuta atletica. Ma i nerazzurri al momento sembrano rigenerati fisicamente. E con la qualità e l’intesa in campo del vecchio gruppo forgiato da Inzaghi, stanno mostrando un atteggiamento nuovo, più verticale appunto, più adrenalinico finché le energie reggono, più lucido nella gestione dell’ultima mezzora. E, banalmente, anche più credibile nelle alternative in zona gol", ribadisce il CorSera.