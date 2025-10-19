"Una scalata verticale, ancora breve, ma con i muscoli già esibiti, per dare un segnale forte al campionato. Dopo aver raccolto la miseria di 3 punti nelle prime 3 partite, l’Inter di lotta e di governo stende la Roma con un gol immediato di Bonny e pur soffrendo nel secondo tempo centra la quarta vittoria di fila, la prima in uno scontro diretto dopo 7 mesi (sempre contro Gasp, allora a Bergamo), che vale l’aggancio ai giallorossi a quota 15". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito al successo dell'Inter contro la Roma.
CorSera sull’Inter: “Sembra rigenerata anche fisicamente. Chivu rispetto ad Inzaghi…”
Una vittoria che dà ulteriore entusiasmo all'ambiente in vista del big-match contro il Napoli di sabato prossimo. Chivu "si preoccupa solo di «avere una squadra dominante a prescindere dall’avversario» e di continuare con la sua proposta fatta di pressing e conquista. Un’idea ambiziosa dal punto di vista strutturale e della tenuta atletica. Ma i nerazzurri al momento sembrano rigenerati fisicamente. E con la qualità e l’intesa in campo del vecchio gruppo forgiato da Inzaghi, stanno mostrando un atteggiamento nuovo, più verticale appunto, più adrenalinico finché le energie reggono, più lucido nella gestione dell’ultima mezzora. E, banalmente, anche più credibile nelle alternative in zona gol", ribadisce il CorSera.
Il quotidiano, poi, ricorda come a fine aprile la Roma vinse 1-0 a San Siro contro un'Inter senza Thuram e con Lautaro non al meglio e gli attaccanti di riserva non hanno inciso. Ora, con Thuram ancora ai box, Chivu ha trovato il suo clone, cioè Bonny, autore di 3 gol e 3 assist in questo inizio di stagione.
