CorSera su Lautaro: “Se oggi è così è merito anche di Conte. Ora da vedere se…”

"Lautaro è il trascinatore dell’Inter, Rasmus il sole di Napoli", scrive il Corriere della Sera confrontando i due attaccanti di Inter e Napoli

Matteo Pifferi Redattore 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 21:46)

"Lautaro è il trascinatore dell’Inter, Rasmus il sole di Napoli. La partita che mette in palio un piccolo pezzo di scudetto ha tante anime e molte sfide, ma il faccia a faccia a distanza tra i principi del gol, Martinez e Hojlund, può spostare gli equilibri". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in vista di Inter-Napoli.

Lautaro ha segnato 6 gol nelle ultime 6 giornate di campionato, trascinando l'Inter in vetta alla classifica. Il Toro è arrivato a quota 14 in stagione, 10 dei quali in Srie A dove è nettamente il capocannoniere. Hojlund, invece, è fermo a 6, 9 se si aggiungono anche i timbri nelle Coppe.

"Stiamo parlando di un centravanti potente, formidabile ad attaccare la profondità, riempire gli spazi e nel gioco aereo. Completamente diverso da Lautaro. Il capitano dell’Inter è una specie di regista offensivo, si abbassa sin quasi sul cerchio di centrocampo per svuotare l’area, legare il gioco e favorire l’inserimento dei centrocampisti. Ma è anche implacabile negli ultimi venti metri. Sempre più forte e decisivo, soprattutto sempre più legato all’Inter e a Milano. Contro il Bologna è andato in doppia cifra in serie A per la settima stagione consecutiva ed è a 4 reti da Boninsegna, detto Bonimba, uno che ha fatto la storia dei nerazzurri", scrive il CorSera che poi ricorda anche lo screzio dell'andata proprio tra Lautaro e Conte:

"Con Conte, all’andata, sono state scintille ma è anche grazie a Antonio se il Toro ha raggiunto questo grado di maturità. Ora, come del resto l’Inter, è chiamato all’ultimo scatto in avanti. Se la squadra non ha ancora vinto uno scontro diretto, Lautaro in questa stagione non ha segnato a una big, né in campionato, né in Champions: di recente si è scaldato contro Como, Atalanta e Bologna, che stanno alla periferia dell’alta classifica e un gol al Napoli, a cui ne ha fatti 4 in serie A e 5 in carriera, chiuderebbe il cerchio e magari servirebbe alla sua squadra per far sprofondare i rivali a meno 7".