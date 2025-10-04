Eppur si muove: la questione del tifo al Meazza è in continua evoluzione. Manca ancora la decisione definitiva di tornare a sostenere la squadra, in virtù di un accordo sul quale sta però lavorando: ed è questa già una notizia importante. Sul tema torna anche Il Giornale in edicola stamattina, in vista di Inter-Cremonese, confermando anche un'anticipazione di Fcinter1908:

"Mancherà ancora il sostegno “ufficiale” del tifo organizzato («canteremo quando avremo il permesso di esporre gli striscioni»), anche se le diplomazie stanno lavorando. Al Milan ci sono già riusciti, all’Inter lo “sciopero” dovrebbe rientrare per la prossima partita casalinga, contro la Fiorentina (29 ottobre). San Siro stasera sarà più caldo delle ultime volte".