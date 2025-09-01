Una sfilza di cinque e insufficienze gravi ad alcuni protagonisti. Le pagelle del Corriere dello Sport fotograno la brutta prestazione, con conseguente sconfitta, dell'Inter contro l'Udinese. Un due a uno incassato in casa, alla seconda giornata di campionato, che preoccupa e non poco i tifosi interisti. Il quotidiano dà cinque anche a Chivu che doveva trovare delle conferme dopo il cinque a zero contro il Torino e non le ha trovate a 14 giorni dalla gara con la Juventus.

I voti più bassi sono il 4 di Bisseck ("Concede troppo spazio sul primo gol, ma non è l’unica disattenzione di giornata. Perde troppo spesso le distanze e i duelli in campo") e il 4.5 di Calhanoglu ("Torna in campo dopo l’estate burrascosa e il turno di squalifica scontato contro il Torino. Lontano dal suo livello migliore, si perde spesso e facilmente tra le maglie avversarie. Il primo e unico squillo arriva solo al 55’: davvero troppo poco"). 5 a Dumfries perché "Fa tutto nel primo tempo. Nel bene, con il tap-in vincente per l’1-0, e nel male, con il braccio largo sulla sponda di Bertola. Poi di fatto scompare".