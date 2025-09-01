Una sfilza di cinque e insufficienze gravi ad alcuni protagonisti. Le pagelle del Corriere dello Sport fotograno la brutta prestazione, con conseguente sconfitta, dell'Inter contro l'Udinese. Un due a uno incassato in casa, alla seconda giornata di campionato, che preoccupa e non poco i tifosi interisti. Il quotidiano dà cinque anche a Chivu che doveva trovare delle conferme dopo il cinque a zero contro il Torino e non le ha trovate a 14 giorni dalla gara con la Juventus.
news
Pagelle CorSport: Inter, solo due sufficienze. Rimandati Bisseck e Calhanoglu
I voti più bassi sono il 4 di Bisseck ("Concede troppo spazio sul primo gol, ma non è l’unica disattenzione di giornata. Perde troppo spesso le distanze e i duelli in campo") e il 4.5 di Calhanoglu ("Torna in campo dopo l’estate burrascosa e il turno di squalifica scontato contro il Torino. Lontano dal suo livello migliore, si perde spesso e facilmente tra le maglie avversarie. Il primo e unico squillo arriva solo al 55’: davvero troppo poco"). 5 a Dumfries perché "Fa tutto nel primo tempo. Nel bene, con il tap-in vincente per l’1-0, e nel male, con il braccio largo sulla sponda di Bertola. Poi di fatto scompare".
Due le sufficiente: per Lautaro che "con una magia in mezzo al campo dà il via all’azione del gol di Dumfries" e per Pio Esposito che entra al posto del turco al 23esimo del secondo tempo "Entra col piglio giusto nella speranza di regalarsi un esordio da sogno. Non ci riesce, ma avrà modo di rifarsi".
(Fonte: Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA