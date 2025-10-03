Uno che, come ricorda La Gazzetta dello Sport, si è spesso messo in luce nei confronti contro i nerazzurri: "Con l'Inter è quasi sempre riuscito a lasciare il segno. L'argentino infatti ha realizzato due gol nelle ultime quattro partite di campionato disputate contro i nerazzurri, tutte racchiuse tra il 2014 e il 2016: in particolare è andato a segno proprio nell'ultima sfida contro i nerazzurri, al Meazza, con la maglia del Palermo il 6 marzo 2016".