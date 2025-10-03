Si avvicina l'appuntamente con Inter-Cremonese, gara in programma domani a San Siro alle ore 18. Tra le file grigiorosse, uno degli elementi da tenere maggiormente sotto osservazione sarà Franco Vazquez.
Inter, attenzione a Vazquez: già 2 gol in 4 partite contro i nerazzurri
Il fantasista argentino della Cremonese si è spesso messo in luce nei confronti contro la formazione interista
Uno che, come ricorda La Gazzetta dello Sport, si è spesso messo in luce nei confronti contro i nerazzurri: "Con l'Inter è quasi sempre riuscito a lasciare il segno. L'argentino infatti ha realizzato due gol nelle ultime quattro partite di campionato disputate contro i nerazzurri, tutte racchiuse tra il 2014 e il 2016: in particolare è andato a segno proprio nell'ultima sfida contro i nerazzurri, al Meazza, con la maglia del Palermo il 6 marzo 2016".
