L'Inter torna a respirare aria di campionato: i nerazzurri sono attesi dalla sfida contro la Cremonese , in programma domani alle ore 18. I grigiorossi tornano a giocare a San Sirodopo l'impresa della prima giornata di campionato, quando riuscirono a battere il Milan, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "Torna a San Siro la Cremonese, dopo quella magica serata di fine agosto contro il Milan, che ha stappato un avvio di stagione inaspettato ed entusiasmante.

I grigiorossi sono l'unica squadra ancora imbattuta insieme alla Juventus e il +7 sulla zona retrocessione mima un andamento da big, follemente improprio per chi ha solo la salvezza come orizzonte. La banda Nicola viaggia verso il Meazza dove domani l'attende l'Inter con la conclamata umiltà, ma libera da timori reverenziali che questo avvio di stagione hanno reso meno marcati, nonostante la cabala. La Cremonese ha vinto una sola volta in Serie A contro i nerazzurri e proprio a San Siro: 10 maggio 1992, 2-0 con doppietta del mitico Gustavo Dezotti".