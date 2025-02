Vigilia di derby per Inter e Milan , che domani si sfidano per la terza volta in stagione. Libero presenta la marcia di avvicinamento dei nerazzurri: "Quello di domani (eccezionalmente alle 18, diretta Sky Sport e Dazn) è il terzo derby di Milano della stagione e potrebbe essere l'ultimo o il quint'ultimo. Tra Champions League e Coppa Italia, infatti, potrebbero aggiungersene altri quattro, o magari due, oppure nessuno. Intanto a questa stracittadina le due squadre si avvicinano con umori, idee e atmosfere completamente opposte".

"L'Inter ha trovato proprio ora l'assetto perfetto. Lautaro, che non aveva mai fatto mancare le prestazioni, è tornato a popolare i tabellini: tripletta al Monaco e 7 reti nelle ultime cinque partite. Sono via via tornati Pavard e Bisseck dai problemi fisici e Frattesi dal momento di distrazione. E ieri anche Calhanoglu e Acerbi si sono allenati in gruppo, con il turco che si candida per una maglia da titolare. Tutti ai posti di combattimento quando più serve perché dopo il Milan (che recupererà il match col Bologna mercoledì 26/2 alle 18.30 o, in caso di mancata qualificazione agli ottavi di Champions, il giorno dopo alle 20.45) ci saranno Fiorentina (due volte, compreso il recupero che sarà giocato giovedì 6 febbraio alle 20.45), Juventus, Genoa, Lazio in Coppa Italia, scontro scudetto in casa del Napoli e infine l'andata degli ottavi di Champions".