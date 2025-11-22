I due club hanno visto ieri il Prefetto e i pm dell'inchiesta Doppia Curva che ha azzerato i vertici del tifo organizzato dei due club

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 09:16)

Ad un anno dall'inizio dell'inchiesta Doppia Curva, che ha azzerato i vertici delle due Curve di Milano, ieri i dirigenti di Inter e Milan si sono ritrovati in Prefettura in occasione del prossimo derby. Nell'incontro sono stati tutti i miglioramenti apportati dai due club nell'ultima stagione e si è parlato di quanto ancora si potrà fare con i due club che si sono riservate di fare nuove proposte a stretto giro.

Per la prossima cittadina però non è cambiato nulla sulle coreografie: non possono essere fatte dalle due Curve.

"Ci sarà una scenografia preparata dal club tra il secondo e il terzo anello arancione, ma niente coreografie nelle due Curve. La questura le ha vietate a entrambe, confermando una posizione rigidissima nei confronti del tifo organizzato milanese. Dunque San Siro si colorerà solo con la coreografia studiata dall’Inter (al 1° e 2° arancio) mentre nella Sud non potrà entrare lo striscione “Sodalizio Rossonero” su decisione della Procura", si legge questa mattina su TS.

(Fonte: TS)