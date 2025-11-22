"Il derby non cambia le abitudini. Né dell’Inter né del Milan. Alla prima stracittadina della sua carriera da allenatore, Cristian Chivu lascerà come in occasione di ogni match in programma a San Siro che i suoi uomini trascorrano la vigilia dormendo a casa. Il ritrovo è fissato per domani mattina ad Appiano Gentile . Massimiliano Allegri, invece, resterà fedele al ritiro e trascorrerà la serata a Milanello con i suoi calciatori che, magari dopo aver visto insieme Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta, si sveglieranno domani mattina già pronti per l’ultima seduta sui campi del centro sportivo. Due correnti di pensiero opposte: il tecnico rumeno cerca di “alleggerire” la testa dei suoi calciatori che sono stati impegnati fino a luglio nel Mondiale per club e che, rispetto ai cugini, hanno anche le gare in Champions League. Dunque più match, più trasferte e... meno tempo per stare con le proprie famiglie", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Chivu, che è stato calciatore di altissimo livello con l’Ajax, la Roma e l’Inter del triplete, oltre che con la nazionale, sa di avere un gruppo di professionisti impeccabili e non ha avuto incertezze nel cambiare rotta rispetto all’era Inzaghi, quando il ritiro era un “must” prima di ogni sfida interna. L’ex difensore è convinto che una notte in meno ad Appiano e una in più a casa propria, a fine stagione farà sentire meno al gruppo la stanchezza psicologica. Allegri, invece, è impegnato nella missione di riportare in alto il Milan e, siccome partendo dall’ottavo posto della scorsa stagione le difficoltà erano (e sono) notevoli, ha voluto controllare fin dall’inizio ogni minimo particolare. Compresa la vigilia delle partite".