Sale l'attesa in vista del derby di Milano: alle ore 18 Milan e Inter si affrontano in un San Siro come sempre tutto esaurito. Ci sarà però una novità allo stadio, come racconta Tuttosport: "San Siro sarà sold out, ma farà un effetto diverso dal solito. Meno spettacolare di quello che la Scala del Calcio offre dal 19 settembre 1926, giorno del primo derby di Milano disputato in amichevole nello stadio poi intitolato a Giuseppe Meazza. A mancare sarà un "altro" derby: quello tra le curve, le parti più accese delle rispettive tifoserie. Non una novità, in questa stagione, anche al netto dell'ultimo precedente di Riad, in un contesto lontano non solo geograficamente da quello italiano.