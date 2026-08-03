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Due jolly preziosi, capaci di giocare in più zone del campo. Andy Diouf e Carlos Augusto sono risorse importanti per l'Inter, e lo stanno dimostrando anche in questo pre campionato. Per loro, tuttavia, sembra esserci stata una svolta pressochè definitiva, certificata direttamente da Cristian Chivu: il francese è considerato un esterno destro, mentre il brasiliano verrà impegato da braccetto sinistro.

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Così scrive Libero: "Chivu è stato chiaro: «Abbiamo tre esterni e mezzo, se fate i conti risulta anche a voi che ne manca uno». Quel "mezzo" non è Diouf, che è già considerato uno dei tre esterni e quindi è la conferma che l'esperimento è già stato approvato, bensì Carlos Augusto che il tecnico nerazzurro «preferisce terzo di difesa». A ragione: le prestazioni del brasiliano nei tre dietro quando sostituisce Bastoni sono di gran lunga migliori rispetto a quando gioca esterno al posto di Dimarco, quindi l'idea è sfruttarlo lì".