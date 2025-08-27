Chivu ha inserito Diouf nei minuti finali della gara contro il Torino. Non un buon avvio, ma il francese in allenamento dimostra di avere i colpi e, soprattutto, di essere già in ottima condizione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Diouf già in palla: Chivu cerca il suo abito. Opzione concreta, anche in tempi brevi
news
Inter, Diouf già in palla: Chivu cerca il suo abito. Opzione concreta, anche in tempi brevi
Il tecnico punta molto sull'ultimo arrivato a centrocampo. Può garantirgli più ruoli ed è già in grande condizione
Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Le gambe girano già per Diouf (prima di sbarcare a Milano, il francese aveva giocato 90 minuti con il Lens in Ligue 1), ma la connessione con l’Inter andrà logicamente cercata e perfezionata ad Appiano. Chivu lo ha fatto esordire dopo un paio di allenamenti, poi ha avvisato: «Non va giudicato da questa prestazione. È mezzala e mediano, per progressione è un centrocampista che non avevamo». Il futuro può essere di Andy, insomma, anche in tempi brevi: basta guardare Sucic e seguirne i passi da gigante".
© RIPRODUZIONE RISERVATA