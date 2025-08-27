FC Inter 1908
Il tecnico punta molto sull'ultimo arrivato a centrocampo. Può garantirgli più ruoli ed è già in grande condizione
Andrea Della Sala Redattore 

Chivu ha inserito Diouf nei minuti finali della gara contro il Torino. Non un buon avvio, ma il francese in allenamento dimostra di avere i colpi e, soprattutto, di essere già in ottima condizione.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Le gambe girano già per Diouf (prima di sbarcare a Milano, il francese aveva giocato 90 minuti con il Lens in Ligue 1), ma la connessione con l’Inter andrà logicamente cercata e perfezionata ad Appiano. Chivu lo ha fatto esordire dopo un paio di allenamenti, poi ha avvisato: «Non va giudicato da questa prestazione. È mezzala e mediano, per progressione è un centrocampista che non avevamo». Il futuro può essere di Andy, insomma, anche in tempi brevi: basta guardare Sucic e seguirne i passi da gigante".

