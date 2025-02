Dopo il giorno di riposo concesso da Inzaghi successivo alla sconfitta di Torino con la Juve, l'Inter si ritroverà oggi ad Appiano per riprendere gli allenamenti. E troverà tutta la dirigenza nerazzurra al campo per parlare del recente andamento e per indicare la giusta via.

"L’Inter ieri non si è guardata allo specchio come avrebbe voluto. Il giorno di riposo post derby d’Italia ha evitato la seduta di autocoscienza, ma la ferita zampillava e zampilla ancora. Per questo ci si vedrà già oggi ad Appiano con la dirigenza al completo e non è per niente una cosa banale. L’Inter è sospesa su un filo a metri di altezza, potrebbe percorrerlo fino alla fine e concludere in gloria, oppure precipitare rovinosamente con conseguenze imprevedibili. È proprio questo il momento in cui l’Internazionale prova a stringersi, capire, correggere: vorrebbe fare ciò che finora non è mai riuscito, imparare dai propri errori. Inizia, infatti, un mese che darà un’impronta definitiva alla stagione dei campioni bistellati. Al Maradona a inizio marzo hanno la possibilità di regolare i conti con il Napoli e riprendersi quella vetta che sfugge sempre per qualche motivo, poi subito dopo sarà tempo di ottavi di Champions col rischio di una sfida fratricida. Nonostante il percorso europeo abbia dato tutt’altre certezze rispetto a quello italiano, l’eventualità di incrociare di nuovo Milan o Juventus non fa felice nessuno", sottolinea La Gazzetta dello Sport.