Andrea Della Sala Redattore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 08:43)

Non ci sarà Lautaro, ma Chivu avrà un'arma in più nel derby contro il Milan. Si tratta di Denzel Dumfries, ormai pienamente recuperato dopo l'infortunio alla caviglia.

"Tutto secondo i piani: una manciata di minuti nel ritorno del playoff di Champions League contro il Bodo Glimt per riassaporare il campo nonostante la qualificazione fosse già ampiamente compromessa, mezz’oretta abbondante in Coppa Italia sul campo del Como per ritrovare ancora più ritmo, e adesso manca solo il ritorno in Serie A. Ma per Denzel Dumfries è probabile che le porte del campionato italiano si riapriranno già da domani, dalla partita più importante, proprio dal derby contro il Milan in cui l’olandese volante nerazzurro si è spesso esaltato in passato. L’ex Psv Eindhoven questa volta non si ritroverà di fronte quel Theo Hernandez con cui molto spesso aveva alimentato il fuoco già parecchio vivo che solo una stracittadina è in grado di regalare, ma la notizia più importante per l’Inter è che Dumfries è ormai definitivamente pronto a tornare. E che, soprattutto, Denzel si candidi al ruolo certamente non secondario di arma a partita in corso. Perché è molto probabile che Cristian Chivu domani decida di rispedirlo in campo. Certo, molto dipenderà dai binari su cui si incanalerà la sfida al Diavolo, ma è comunque facile immaginarsi che Dumfries possa subentrare a Luis Henrique da un momento all’altro, considerando pure che il brasiliano è stato ampiamente utilizzato nell’ultimo periodo proprio a causa del lungo ko dell’olandese", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Un ritorno atteso addirittura 119 giorni. Tanto è passato dall’ultima apparizione in Serie A di Dumfries, prima che la fastidiosissima tendinopatia alla caviglia sinistra costringesse l’olandese all’operazione a Londra a metà dicembre scorso. Quattro mesi pieni per ritrovare minuti in campionato: dalla Lazio in avvio di novembre al Milan ai primi di marzo. Un recupero determinante per Chivu e per l’Inter tutta, che non ammette alibi per l’eliminazione anticipata dalla Champions ma che allo stesso tempo, magari, si interroga su come sarebbe andata la campagna europea se non avesse dovuto rinunciare all’olandese per così tanto tempo, considerando che al momento dell’infortunio di Dumfries l’Inter viaggiava in prima classe sul treno dell’Europa insieme ad Arsenal e Bayern Monaco. Inutile, in ogni caso, ripensare al passato. Anche perché l’Inter in campionato non ha certo allentato la presa, anzi ha allungato il distacco dal Milan secondo ad un momentaneo +10 che domenica sera potrebbe diventare addirittura di 13 punti e chiudere più o meno definitivamente ogni discorso relativo allo scudetto".

FUTURO — "Di certo c’è che, al di là del derby di domani, Dumfries tornerà ad essere importantissimo per il finale di stagione dei nerazzurri. Stabilire oggi cosa sarà dell’olandese sul mercato dell’estate prossima per il momento resta prematuro, anche perché il focus generale è rivolto solamente al derby. E da lunedì verrà dirottato sulle ultime 10 giornate di campionato - che da una settimana all’altra potrebbero incoronare l’Inter regina d’Italia -, sulla semifinale di Coppa Italia contro il Como e sull’eventuale finale. Sfide per cui Chivu si augura di poter contare su Dumfries integro ed in piena forma fisica. Per tornare a spostare la costruzione offensiva da Dimarco anche verso la fascia destra, dimenticare gli zero titoli dell’anno scorso e, perché no, conquistarne addirittura un paio. Se Dumfries c’è, tutto è possibile", aggiunge Gazzetta.