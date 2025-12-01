Lautaro Martinez è stato decisivo con una doppietta, fondamentale per archiviare la trasferta di Pisa con una vittoria. Ma non solo lui

Lautaro Martinez è stato decisivo con una doppietta, fondamentale per archiviare la trasferta di Pisa con una vittoria. Ma non solo lui, a cambiare le sorti dell'incontro ci ha pensato anche Pio Esposito.

"Pio Esposito ha superato l’ennesimo esame: anche sull’assist il ragazzo è preparato, altra lode sul libretto. La toga, la proclamazione e la pergamena non sono ancora così vicine, ma il percorso prosegue con profitto, e pazienza se qualcuno gli rimprovera i soli due gol segnati in stagione tra Champions League e Serie A. La vittoria di Pisa, con passaggio illuminante per il suo capitano, dimostra altro: Esposito jr va bene in tutte le materie d’attacco. Ad esempio, non si limita a usare solo il piede destro e, quando non può andare alla conclusione, sa come essere generoso con i compagni. Dal canto suo, l’Inter sa ormai da tempo di poter contare su questo studente modello, un ventenne con la testa di un collega di trent’anni.

COMPITI — Tra l’altro, ieri Chivu ha chiesto a Pio qualcosa di più rispetto alle solite consegne. Esposito jr doveva entrare dalla panchina e cambiare del tutto il mood di una squadra che ballava pericolosamente sull’orlo, i nerazzurri potevano perderla ma dovevano assolutamente vincerla. E così è stato anche per la caparbietà del centravantone capace di estirpare un pallone ai pisani e di servire in area alla perfezione il suo capitano. Il passaggio di sinistro tagliente è stato un’intuizione che appartiene solo alle punte più dotate. Che sia il più giovane della Serie A ad aver messo insieme almeno un assist e una rete è quasi riduttivo in questo quadro di insieme", scrive La Gazzetta dello Sport.

DETTAGLIO — "Stavolta, però, un preciso dettaglio ha rubato l’occhio: la giocata decisiva è arrivata due minuti dopo l’ingresso in campo, di fatto la sostituzione di Esposito è stata un fulmine sull’Arena Garibaldi. L’impatto così immediato ha permesso di cancellare il fresco ricordo di Madrid. Contro l’Atletico il giovane leone non era entrato con questo piglio, anzi aveva buttato alle ortiche l’ultimo pallone da cui è nato l’angolo sfruttato dai diavoli di Simeone. Il prossimo esame, lontano da qui, sarà comunque di nuovo sul gol. Contro il Venezia, in Coppa Italia mercoledì, potrebbe esserci un altro appello", aggiunge il quotidiano.