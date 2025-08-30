"C’è una tempesta nel cuore di Pio Esposito, è iniziata quando è tornato ad Appiano per studiare la ThuLa in vista della stagione del decollo, poi è esplosa negli ultimi giorni, quando ha saputo che Gennaro Gattuso si era deciso. Il neo ct lo vuole misurare subito dal vivo, nella sua prima a Coverciano, e la lista diffusa ieri ha semplicemente confermato l’intendimento. Di certo, Esposito è pronto e non solo per l’entusiasmo che ha scatenato nei tifosi nerazzurri, particolarmente sensibili quando a emergere è un ragazzo della casa, ma anche per il modo in cui battaglia in allenamento con i compagni-difensori. Il modo in cui regge l’urto ha stupito tutti: è stata ampiamente superata pure la prova-Acerbi, un crash test che di solito spaventa i centravanti più teneri. Chivu, che lo aveva addestrato a 13 anni e poi gli aveva arrotolato la fascia al braccio in Primavera, si è ritrovato un centurione da 191 centimetri, che non teme contrasto e difende ogni pallone come fosse l’ultimo. Non bastasse, “sente” l’odore del sangue, cerca la conclusione appena vede uno spiffero, anche quando è girato di spalle alla porta: nel precampionato ha segnato con un tacco istintivo e furbo al Monza, come fanno solo gli attaccanti progettati per il gol", sottolinea La Gazzetta dello Sport.