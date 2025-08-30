"Prima dell’Italia, Pio aspetta con ansia la maestà di San Siro, teatro perfetto per un debutto in Serie A dopo anni passati a bottega in B. Nelle ultime stagioni ha visto il Meazza da lontano, o in tribuna da semplice spettatore, ma lo ha sempre trovato ruggente. Per questo inizio, invece, dovrà accontentarsi di una versione light, con meno tifo per i soliti mugugni della curva. Se ne è accorto già contro il Toro, anche se non ha potuto partecipare al party perché si trascinava dietro una squalifica dall’anno passato. Ha comunque visto i due titolari, Lautaro + Thuram, tornare al gol nella stessa partita, e pure il suo gemellino alle spalle della ThuLa, Ange-Yoan Bonny, esultare per la prima rete nerazzurra. Insomma, nel reparto d’attacco di Chivu c’è un’aria frizzantina, ma Esposito è pronto a entrare nelle rotazioni come un carrarmato, raccogliendo minuti crescenti e magari le prime reti ufficiali in campionato. Visto l’impatto che ha nel presente della squadra, sarebbe bizzarro pensare a lui solo come il bomber del futuro. Intanto, ha già iniziato ad aggiornare il curriculum in prima squadra nel caldo americano del Mondiale per Club: il 26 giugno a Seattle segnava al River Plate con gli occhi di tutti addosso. Alla fine di quel match diceva emozionato di aver vissuto il giorno più bello della vita: a occhio, ne arriveranno presto altri assai più entusiasmanti", aggiunge Gazzetta.
