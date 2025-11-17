Il Giornale critica, nello specifico, Frattesi: "In partenza è Ital-Inter con 5 nerazzurri in campo e solo il romanista Mancini confermato rispetto alla brutta vittoria in Moldavia. L'effetto Inter si sente soprattutto a sinistra, dove oltre a Bastoni e Dimarco c'è anche Barella, spostato da quel lato per fare spazio a Frattesi. Già, Frattesi: chissà cosa vedono in lui i ct azzurri, da Spalletti a Gattuso, forse qualcosa che sfugge a chi lo allena tutti i giorni e non lo fa giocare. L'Ital-Inter, che nel primo tempo attacca e regge e illude, frena anzi frana nel secondo, quando s'accende Nusa e Haaland decide che con Mancini aveva litigato abbastanza, giusto fargli veder anche un po' di calcio".