Il tecnico dell'Inter Chivu, al gol del 2-0 dell'Inter contro il Cagliari, ha lanciato la bottiglietta e ha esultato in modo energico al gol di Pio Esposito
Esultanza Chivu? Gol Esposito fondamentale, ma non solo. C’è un motivo particolare
"Un video ieri ha fatto il giro del web nerazzurro, andata e ritorno. Cristian Chivu, che dopo la rete del bambino Pio, rovescia la bottiglietta d’acqua a terra e si abbandona a un urlo liberatorio, neanche avesse vinto una sfida Mondiale. Il tecnico sapeva che quel gol avrebbe spento tutte le ansie e messo definitivamente in marcia la sua Inter. La partenza in A è stata singhiozzante, è cosa nota, ma adesso il romeno ha sistemato la rotta, al punto da avere addirittura un punto in più in classifica rispetto alla scorsa stagione. L’ultimo Inzaghi aveva raccolto 8 punti nelle prime cinque, con due pari (Genoa e Monza fuori casa) e la sconfitta nel derby in casa. Alla fine, la squadra di Simone è arrivata a una briciola dallo scudetto, il fresco ricordo aiuta a essere ottimisti sulla nuova rincorsa verso le più alte posizioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Ma c’era pure altro nell’esultanza iconica dell’allenatore: la rete era speciale anche per lui, visto il legame quasi paterno con il più piccolo degli Esposito, accolto piccino a Interello e riabbracciato in prima squadra adesso che è diventato un armadio a due ante. Solo tre anni e mezzo fa il tecnico romeno avvolgeva al braccio di Pio la fascia da capitano della Primavera e, in cambio, lo stesso centravanti ne faceva tre: era sempre a Cagliari, il destino si è divertito. Ad aggiungere “interismo” il fatto che l’assist sia arrivato da Dimarco, milanese che ha fatto lo stesso cursus honorum nel club: quest’asse tra “canterani” ha fatto piacere ai dirigenti, è stato visto come un manifesto della nuova era. Il made in Inter sarà sempre più la nuova regola di Oaktree e il fatto di avere così tanto talento in casa aiuta a seguire la strada", aggiunge Gazzetta.
