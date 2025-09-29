Il tecnico sta ruotando le forze e sta cercando di usare tutta la rosa a disposizione e per ora la cosa sta funzionando

Andrea Della Sala Redattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 08:02)

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, sta ruotando le forze e sta cercando di usare tutta la rosa a disposizione e per ora la cosa sta funzionando. A Cagliari 5 cambi ed è arrivata una delle migliori prestazione. Ora sta pensando la stessa cosa per lo Slavia Praga in Champions.

"E’ una progressione che annuncia confidenza. Cristian Chivu ha approfondito la materia Inter e conseguentemente sviluppato un principio fondamentale delle squadre che frequentano tre corsi di laurea contemporanei: cambiare per essere. Concluso il mercato, l’allenatore ha modificato due undicesimi della formazione che ha giocato a Torino contro la Juventus: l’ultimo arrivato Akanji, che poi non sarebbe più uscito, e Mkhitaryan al posto di Sucic. Nel successivo impegno, la prima di Champions ad Amsterdam, è salito a tre novità: la benzina ecosostenibile di Pio Esposito, il padrone di casa olandese De Vrij più l’ex titolarissimo Dimarco. Contro il Sassuolo è arrivato a quattro, inclusa l’attesa promozione di Josep Martinez in porta, mentre a Cagliari si è spinto addirittura a cinque. Ecco, l’ultimo numero potrebbe diventare una regola fissa: mezza squadra diversa tra una partita e l’altra. O magari di più, chissà", scrive La Gazzetta dello Sport.

"La vittoria di Cagliari, convincente per molti elementi, è già il passato. Chivu deve ora pensare a battere lo Slavia Praga, domani sera a San Siro, per conservare la pienezza dei risultati in Champions League e avvicinare la quota-punti che garantisce la qualificazione diretta agli ottavi. Il calendario adesso è complice dell’Inter — dopo lo Slavia, toccherà all’Union Saint-Gilloise a Bruxelles e ai volenterosi kazaki del Kairat a San Siro — ma poi presenta il conto con il poker di partite belle e affascinanti. Nell’ordine Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. Meglio non sprecare occasioni, con il morale tornato alto e avversari accessibili all’orizzonte. Del resto Chivu ne aveva parlato ai dirigenti commentando la sconfitta dello Juventus Stadium: da lì alla sosta c’erano cinque colline pedalabili, non sarebbe stato azzardato pensare di scalarle tutte con il passo mondiale di Tadej Pogacar. In questo momento l’Inter è al 60 per cento del percorso, avendo vinto tre volte di fila tra Serie A ed Europa, ma conta di arrivare alla sosta con altri due sorrisi: Slavia appunto e subito dopo Cremonese, sempre nel giardino di casa".

"Con l’alternanza, sempre. All’idea non si deroga più. Fin qui Chivu ha utilizzato 19 titolari diversi in 6 partite. L’ultimo, Luis Henrique, non è andato bene in Sardegna e verrà sostituito dal locatario ufficiale della fascia destra, cioè Denzel Dumfries. Sull’altro lato spazio a Dimarco, determinante nell’arrotondare il risultato a Cagliari. Al centro della difesa rientrerà Acerbi, non proprio entusiasta del coinquilinato con De Vrij. Nel mezzo Sucic, più di Frattesi, dovrebbe sostituire Mkhitaryan. E poi Sommer avrebbe diritto al ruolo di portiere di Champions, nonostante i progressi manifestati da Martinez. Cinque innesti ancora, per garantire freschezza e spregiudicatezza. Pio Esposito, giustamente celebrato per il primo gol in Serie A, aspetterà con fiducia il suo momento. Come l’altro attaccante di riserva, Bonny: con Chivu si divertono e segnano già tutti, là davanti. Thuram guida la classifica dei cannonieri stagionali a quota 5, Lautaro ha staccato Mazzola a 117 sabato sera nella classifica all time dell’Inter ed è a 2, mentre i due preziosi succedanei hanno offerto alla causa una rete a testa. A differenza dello scorso anno, i gol arrivano anche dalla panchina", aggiunge Gazzetta.