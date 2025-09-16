Il Giornale – FIFA cambia calendario delle Nazionali, sgarbo all’UEFA

Come vi abbiamo raccontato ieri, laFIFA ha modificato il calendario delle pause a partire dalla fine del Mondiale 2026. A settembre-ottobre non più due pause ma una di tre settimane. L'obiettivo è ridurre i viaggi dei calciatori e dare la possibilità ai ct di lavorare per più tempo con il loro gruppo. Ma i campionati si fermeranno dal 21 settembre al 10 ottobre e quindi sarà un problema anche per i tornei europei.