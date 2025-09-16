fcinter1908 news rassegna stampa Il Giornale – FIFA cambia calendario delle Nazionali, sgarbo all’UEFA

news

Il Giornale – FIFA cambia calendario delle Nazionali, sgarbo all’UEFA

Il Giornale – FIFA cambia calendario delle Nazionali, sgarbo all’UEFA - immagine 1
L'organizzazione Mondiale di calcio ha modificato le date delle pause per le Nazionali di settembre a partire dal 2026: tre settimane di stop per le Nazionali
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Come vi abbiamo raccontato ieri, laFIFA ha modificato il calendario delle pause a partire dalla fine del Mondiale 2026. A settembre-ottobre non più due pause ma una di tre settimane. L'obiettivo è ridurre i viaggi dei calciatori e dare la possibilità ai ct di lavorare per più tempo con il loro gruppo. Ma i campionati si fermeranno dal 21 settembre al 10 ottobre e quindi sarà un problema anche per i tornei europei.

Il Giornale – FIFA cambia calendario delle Nazionali, sgarbo all’UEFA- immagine 2
Getty Images

"Uno nuovo sgarbo all'UEFA da parte del presidente Infantino. Ceferin dovrà ridisegnare il calendario delle Coppe Europee che di solito iniziano a metà settembre, ma anche per i vari tornei che subiranno un lungo stop dopo un mese circa di partite", si legge su Il Giornale che riporta la notizia della decisione della FIFA.

(Fonte: Il Giornale)

 

Leggi anche
Condò: “Inter, con l’Ajax non puoi fallire. In Champions la qualificazione diretta...
Il Giornale – Champions: Juve, viaggio incerto da tempo. Ajax-Inter e il passato remoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA