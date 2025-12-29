FC Inter 1908
Inter, è tornato Zielinski del Napoli: “Più forte, più continuo. Non sbaglia una partita”

Tra i migliori dell'Inter c'è ancora una volta Zielinski che con la gestione Chivu sta facendo vedere tutte le sue qualità:

Questo il commento alla sua prestazione de La Gazzetta dello Sport: "Il nuovo Zielinski è il vecchio Zielo, quello di Napoli. Un calciatore diverso, più forte e continuo, capace di mandare in panchina uno dei titolarissimi di Inzaghi come Mkhitaryan. Praticamente non sta sbagliando una partita".

